أمريكا تستعد لصنع قنابل "نووية مصغرة" قادرة على تدمير مدن بأكملها

تواصل الولايات المتحدة تنفيذ برنامج تحديث ترسانتها النووية وتطوير قنابل نووية عالية الدقة من شأنها أن تؤثر جذريا على التوازن الاستراتيجي في العالم.

قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الأمريكية الجنرال بول سيلفا، إن سلاح الجو الأمريكي يستعد لصنع "قنابل نووية مصغرة".

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ترامب: العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية لها عواقب وخيمة على اقتصادها

وأضاف الجنرال "إذا كنت تمتلك سلاحا فتاكا فيمكنك الرد على كافة التهديدات بما في ذلك التهديدات النووية".

وأشارالجنرال "أن الولايات المتحدة تواصل عملها بشكل مستمر لتطوير سلاحها النووي، بالإضافة لتطوير الصواريخ الباليستية".

وتفيد التقارير بأن "القنابل المصغرة" قادرة على إصابة هدفها بدقة، بالإضافة إلى قدرتها على تدميرها مدينة بأكملها، بحسب ما نقلته صحيفة " إنترناشيونال بزنس تايمز".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك الآلاف من الرؤوس الحربية النووية التي يمكن تحويلها إلى "قنابل مصغرة".