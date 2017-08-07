مدير "سي آي إيه" زار أفغانستان سرا

كابول — سبوتنيك. وقال عبد الله، قبيل افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأفغاني اليوم، إن: "مدير السي آي إيه، مارك بومبيو التقى بالقادة الأفغان وأكد التزام الولايات المتحدة على استمرار التعاون مع الحكومة الأفغانية".
وأضاف: "بحثنا سبل الحل وموقف الشعب والحكومة الأفغانية حول تحديد الأولويات لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".
وجاءت زيارة بومبيو إلى أفغانستان فيما تشهد البلاد تصعيدا أمنيا غير مسبوق خلال موسم القتال الحالي منذ بداية فصل الربيع حيث شنت حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي هجمات دموية ضد العاصمة كابول وسيطرت لفترة مختلفة على عدة مناطق في الشمال والغرب وجنوب البلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)