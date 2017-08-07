مدير "سي آي إيه" زار أفغانستان سرا

كشف رئيس الجهاز التنفيذي للحكومة الأفغانية، عبد الله عبد الله، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي. آي. إيه" قام مؤخرا بزيارة سرية إلى البلاد، وذلك في إطار استعدادات إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعلان استراتيجية جديدة حول أفغانستان.

© REUTERS/ OMAR SOBHANI أجهزة استخباراتية حذرت من الهجوم على السفارة الألمانية في كابول قبل وقوعه

كابول — سبوتنيك. وقال عبد الله، قبيل افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأفغاني اليوم، إن: "مدير السي آي إيه، مارك بومبيو التقى بالقادة الأفغان وأكد التزام الولايات المتحدة على استمرار التعاون مع الحكومة الأفغانية".

وأضاف: "بحثنا سبل الحل وموقف الشعب والحكومة الأفغانية حول تحديد الأولويات لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد".

وجاءت زيارة بومبيو إلى أفغانستان فيما تشهد البلاد تصعيدا أمنيا غير مسبوق خلال موسم القتال الحالي منذ بداية فصل الربيع حيث شنت حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي هجمات دموية ضد العاصمة كابول وسيطرت لفترة مختلفة على عدة مناطق في الشمال والغرب وجنوب البلاد.