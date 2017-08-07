22 جريحًا على الأقل في انفجار بمدينة لاهور شرق باكستان

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أُصيب ما لا يقل عن 22 شخصًا في انفجار شاحنة بمدينة لاهور شرق باكستان.