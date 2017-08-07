انقطاع الكهرباء عن أكثر من 108 آلاف شخص في القرم

بينت معطيات وزارة الطاقة الروسية، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 108 آلاف شخص في جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول، بنتيجة العمل بجدول قطع الكهرباء مؤقتا.