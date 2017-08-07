1.2 مليار دولار أنفقها السياح في تركيا على الملابس والأحذية

ووصلت عائدات السياحة إلى 8.8 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة، منها 6.8 مليار دولار من السياح الأجانب، ونحو 2 مليار دولار من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، وبلغت النفقات الشخصية للسياح 7.5 مليار دولار. بحسب "ترك برس".
وحقق قطاع الأغذية والمشروبات، أكبر مبلغ من حيث إنفاق السياح، حيث وصل إلى 1.97 مليار دولار، يليه النقل الدولي بنحو 1.326 مليار دولار، والإقامة بنحو 1.036 مليار دولار.
وأنفق السياح الأجانب، والمواطنون الأتراك الذي يعيشون في الخارج، ما يقرب من 390 مليون دولار على الصحة، و618 مليون دولار على النقل الداخلي، و95 مليون دولار على كل من الرياضة، والثقافة.
واجتذب قطاع الملابس والأحذية نحو مليار و175 مليون و753 ألف دولار، أي ما نسبته 13.2% من الإنفاق السياحي، وذهبت نحو 46 مليون دولار للسجاد، في حين شكلت الهدايا التذكارية ما نسبته 5.4%، من إجمالي نفقات السياح.
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