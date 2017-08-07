1.2 مليار دولار أنفقها السياح في تركيا على الملابس والأحذية

بلغ حجم إنفاق السياح في تركيا، على الملابس والأحذية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، نحو 1.2 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي "ترك ستات".

© AP Photo/ Emrah Gurel "السياحة الحلال" في تركيا توفر بديلا للفقراء الملتزمين

واستقبلت تركيا أكثر من 13 مليون و708 ألف و152 زائرا، خلال النصف الأول من العام الجاري، منهم 2 مليون و260 ألف و827 مواطن تركي قادم من الخارج.

ووصلت عائدات السياحة إلى 8.8 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة، منها 6.8 مليار دولار من السياح الأجانب، ونحو 2 مليار دولار من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، وبلغت النفقات الشخصية للسياح 7.5 مليار دولار. بحسب "ترك برس".

وحقق قطاع الأغذية والمشروبات، أكبر مبلغ من حيث إنفاق السياح، حيث وصل إلى 1.97 مليار دولار، يليه النقل الدولي بنحو 1.326 مليار دولار، والإقامة بنحو 1.036 مليار دولار.

وأنفق السياح الأجانب، والمواطنون الأتراك الذي يعيشون في الخارج، ما يقرب من 390 مليون دولار على الصحة، و618 مليون دولار على النقل الداخلي، و95 مليون دولار على كل من الرياضة، والثقافة.

واجتذب قطاع الملابس والأحذية نحو مليار و175 مليون و753 ألف دولار، أي ما نسبته 13.2% من الإنفاق السياحي، وذهبت نحو 46 مليون دولار للسجاد، في حين شكلت الهدايا التذكارية ما نسبته 5.4%، من إجمالي نفقات السياح.