مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر إثر تحطم طائرة في النقب

قتل طيار إسرائيلي وأصيب آخر بجراح بليغة، مساء اليوم الاثنين، 7 أغسطس/أب، جراء تحطم مروحية قبيل هبوطها بإحدى القواعد العسكرية بالنقب.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن طائرة من طراز "أباتشي" تحطمت قبيل هبوطها بقاعدة "ريمون" بالنقب وعلى متنها طيار وهو ضابط في الاحتياط حيث توفي في التحطيم، في حين أصيب مرافقه الملاح الجوي بجراح بليغة.

وأضاف البيان، أن الطائرة كانت في طريق عودتها من طلعة جوية تدريبية قبل أن يبلغ قائدها بوجود خلل فني وبالتالي تحطمها وهي على ارتفاع برج المراقبة بالقاعدة.

وأوضح أن قائد هيئة الأركان "غادي آيزنكوت" شكل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للتحطم وذلك بعد أسبوعين من عودة طائرات "أباتشي" طلعاتها الجوية بعد اكتشاف ثغرة خطيرة في أجنحتها.