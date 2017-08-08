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07:55 08 أغسطس/ أب 2017
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    أستانا

    خارجية كازاخستان: موعد انعقاد أستانا-6 بشأن سوريا لن يتغير

    © Sputnik. Sergey Pyatakov
    العالم
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    أكد وزير خارجية كازاخستان خيرت عبدالرحمنوف، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا، في الوقت المحدد ولن يكون هناك أي تأجيل.

    موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "لا يوجد أي تعديلات بما يتعلق بتوقيت، عقد أستانا-6 في نهاية أغسطس/آب".

    السفير السوري لدى روسيا رياض حداد
    © Sputnik. Vladimir Trefilov
    حداد: لم يظهر حتى الآن أي شيء حقيقي في تقديم موعد "أستانا 6"

    وأشار عبدالرحمنوف إلى أنه سيتم تحديد جدول أعمال الجولة السادسة من محادثات أستانا حول سوريا بعد اجتماع الخبراء القادم في طهران.

    وأضاف الوزير: "كما كان مقررا، يعقد في هذه الأيام في طهران اجتماع للخبراء للدول الضامنة ضمن عملية أستانا. ووفقا للنتائج سيتم تحديد جدول أعمال الجولة القادمة من المفاوضات في أستانا".

    هذا وأعلن السفير السوري لدى روسيا ،رياض حداد، لوكالة سبوتنيك أمس، أن تاريخ انعقاد الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا، سيحدد على ضوء اجتماع الدول الضامنة على مستوى الخبراء غدا في طهران المقرر عقده في 8-9 من الشهر الجاري.

    ويذكر أن العاصمة الكازاخستانية أستانا، كانت قد استضافت في الفترة 4-5 تموز/يوليو عام 2017 الجولة الخامسة من محادثات أستانا حول سوريا. والتي أعلنت الدول الضامنة في ختامها عن رضاها على التقدم الحاصل في رسم حدود مناطق خفض التصعيد في سوريا.

    كما لفت البيان الختامي للجولة الخامسة أنه تم تحقيق اتفاقات ملموسة بين الأطراف، والاتفاق على عقد جولة جديدة نهاية آب/أغسطس.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    خبراء, مفاوضات, منصة أستانا, أستانا
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