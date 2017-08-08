لافروف سيطرح وثيقة "مكافحة أيديولوجية الإرهاب" في قمة دول شرق آسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه تقرر طرح وثيقة بشأن مكافحة أيديولوجية الإرهاب للمناقشة في قمة دول شرق آسيا التي ستعقد في الخريف المقبل في مانيلا.

مانيلا — سبوتنيك. وقال لافروف، للصحفيين عقب استكمال الإجراءات التي اتخذت في إطار نشاط رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان): " تقرر طرح مشروع وثيقة قامت روسيا بإعدادها بالاشتراك مع إندونيسيا وهي مكرسة لمكافحة أيديولوجية الإرهاب للمناقشة في قمة دول شرق آسيا التي ستعقد في الخريف المقبل في مانيلا. وأجمع المشاركون في الإجراءات الخاصة بمنظمة أسيان علي أن هذه القضية تعتبر من إحدى القضايا الأكثر أهمية وتحتاج إلي معالجتها بطريقة مباشرة وجدية."

© Sputnik. Vitaliy Belousov لافروف: لا يوجد بديل عن استئناف العملية السياسية مع كوريا الشمالية

وأضاف لافروف، أن "المشاركين اتفقوا على ضرورة تطبيق مبادرة روسية أخرى وهي ضم موضوع مكافحة الأمراض المعدية إلى قائمة المواضيع المطروحة للمناقشة في اجتماعات قمة دول شرق آسيا ، مشيرا إلى أن أول اجتماع لمناقشة هذا الموضوع سيعقد في روسيا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتم تأسيس قمة دول شرق أسيا بصفتها منتدى لحوار واسع النطاق بين زعماء دول إقليم آسيا والمحيط الهادي في القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في عام 2014. وعقدت القمة الأولى في 14 كانون الأول/ديسمبر عام 2014. وحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصفته ضيف شرف.

هذا وتضم هذه القمة في الوقت الحاضر 18 دولة، منها الدول العشر الأعضاء في منظمة أسيان والدول الشريكة لها في الحوار وهي روسيا وأستراليا والهند والصين وكوريا الجنوبية نيوزيلندا والولايات المتحدة الأميركية واليابان.