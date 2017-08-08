الصين تضحي بنفسها من أجل كوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستدفع الثمن الأكبر على ضوء العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية في بيان نقلاً عن وزيرها: "نظرا للعلاقات الاقتصادية التقليدية للصين مع كوريا الشمالية فإن الثمن ستدفعه الصين بالأخص فيما يتعلق بتطبيق القرار".

© Sputnik. Artur Aleksandrov الصين: العقوبات ضد كوريا الشمالية ضرورية ومجرد بداية

وأشار الوزير إلى أن لبلاده علاقات اقتصادية وثيقة مع كوريا الشمالية، لكنها ستعمل دائما على تطبيق القرارات.

وأضاف الوزير "ولكن من أجل حماية النظام الدولي بشأن عدم الانتشارالنووي وحماية الاستقرار والسلام الإقليمي فإن الصين ستطبق على نحو تام وصارم محتويات القرار المشار إليه".

هذا شدد وزير خارجية الصين، وانغ يي، بعد إعلان العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية، بعد تصويت بلاده لصالح القرار، على أن بلاده ملتزمة "100 بالمائة" بتطبيق المجموعة الأخيرة من العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.

يذكر، أن مجلس الأمن الدولي، تبنى يوم السبت الماضي، قرارا يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وينص القرار على حظر استيراد بعض المواد من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تجميد أصول مصرف التجارة الخارجية لكوريا الشمالية ومنع السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، من دخول موانئ كافة الدول. كما يتضمن القرار عقوبات ضد أشخاص لهم صلة ببرامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.