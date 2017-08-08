بيونغ يانغ تتوعد بـ"إجراءات مادية" ردا على العقوبات

قال بيان صادر عن لجنة السلام في محيط آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ تعد بأن تلجأ إلى "الإجراءات المادية" ضد العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على البلاد.

ووصف البيان العقوبات بأنها "عمل عصابات يسعى لانتاك السيادة والحق في الوجود وتطوير كوريا الشمالية"، مؤكدا أن هذه العقوبات سيتبعها إجراءات عدالة الجيش والشعب لحمايتها.

© AP Photo/ Wu Hong الصين تضحي بنفسها من أجل كوريا الشمالية

وأكد البيان:

يجب أن يكونوا على علم أن كوريا الشمالية ستتخذ خطوات استراتيجية لا ترحم، بما في ذلك الإجراءات المادية وحشد القوة الوطنية برمتها.

وصوت مجلس الأمن السبت الماضي لصالح توسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية، ووفقا للجانب الأمريكي الذي اقترح العقوبات فإن هذه القيود من شأنها أن تحد نحو ثلث عائدات النقد الأجنبي السنوية لبيونغ يانغ وهو ما يمثل نحو 3 مليار دولار.

وينص القرار على فرض حظر على الواردات من كوريا الشمالية، لا سيما الحديد وخام الرصاص والفحم والمأكولات البحرية، كما سيتم تجميد حساب بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي.