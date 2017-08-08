أمريكا تبيع طائرات غير صالحة للاستخدام

وحصلت أوكرانيا على طائرات Raven للاستخدام في العمليات القتالية في منطقة دونباس حيث يواصل نظام الحكم الأوكراني الحالي هناك حملته العسكرية على مواطنين رفضوا الانقلاب الذي وقع في العاصمة كييف في عام 2014.

© AFP 2017/ YURIY DYACHYSHYN الجيش الأوكراني يبيع عتاده الأمريكي

وكشف الخبير فيتالي دينيغا من مؤسسة "عُدْ حياً" الأوكرانية لوسائل الإعلام أن طائرات Raven ليست صالحة للاستخدام في منطقة دونباس، مبيّنا أن طائرات Raven لم تُخصص للاستخدام ضد من يملك وسائل الحرب الإلكترونية وفي المناطق التي يوجد فيها الكثير من خطوط نقل الكهرباء وفي ظروف الشتاء.

وأعلن الأمريكيون أن مدى طائرة Raven يبلغ 10 كيلومترات. ولكن العسكريين الأوكرانيين اكتشفوا أنها تخرج من نطاق السيطرة عندما تبتعد عن المتحكم فيها 6 كيلومترات.

وتعتبر منظومة Raven شيئا غاليا، فثمنها يعادل 12 مليون دولار.