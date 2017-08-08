اللغة الروسية تجتاح الجيش الأمريكي

كشفت مصادر إعلامية روسية، أن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لإدخال اللغة الروسية الى برامجها الدراسية العسكرية المخصصة بإعداد الجنود.

© AFP 2017/ VANDERLEI ALMEIDA أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب البرازيلي يدرسون اللغة الروسية

وأشارت المصادر أن مشروع قانون تحضره وزارة الدفاع الأمريكية يختص بدورات تعليم للغة الروسية ستكون مخصصة للجنود الأمريكيين سيطرح على مجلس الشيوخ الامريكي قريبا، وتعد وزارة الدفاع الأمريكية دورات تدريب لغوية لعناصرها من خلال تعليمهم لغات أجنبية مختلفة.

كما يتحضر البنتاغون لإطلاق تطبيق هاتفي خاص للجنود مختص بترجمة الكلمات والجمل الروسية الى اللغة الإنكليزية لتساعد العناصر على فهم الامور في اوضاع مختلفة من مهماتهم العسكرية والأمنية.

يذكر ان وزارة الدفاع الأمريكية قد اعلنت سابقا عن توظيف خبراء مختصين باللغة الروسية للقيام بإعداد دورات تدريبية لقواتها هدفها رفع جهوزية عناصرها بالغة والثقافة.