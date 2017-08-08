بدء اجتماع خبراء الدول الضامنة لمباحثات أستانا في طهران

بدء اجتماع خبراء الدول الضامنة لمباحثات أستانا المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/آب، حسبما أكد مصدر في الخارجية الإيرانية لـ"سبوتنيك".

طهران — سبوتنيك. من المقرر أن يستمر هذا الاجتماع لمدة يومين، سيناقش خلاله وقف إطلاق النار، ومناطق خفض التصعيد في سوريا، كما سيتم طرح ما تم التوصل إليه على اجتماع مساعدي وزراء الخارجية في أستانا 6 الذي من المقرر عقده في أواخر الشهر الجاري في كازاخستان.

وكان وزير خارجية كازاخستان خيرت عبدالرحمنوف قد صرح، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم عقد الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا، في الوقت المحدد ولن يكون هناك أي تأجيل.

وأشار عبدالرحمنوف إلى أنه سيتم تحديد جدول أعمال الجولة السادسة من محادثات أستانا حول سوريا بعد اجتماع الخبراء القادم في طهران.