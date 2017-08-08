هونغ كونغ تغلق 13 شاطئا بعد وصول زيت نخيل إلى الشواطئ

أغلقت هونغ كونغ 13 شاطئا بعد أن جرفت الأمواج كتلا رغوية كريهة الرائحة من زيت النخيل إلى الشواطئ في أحدث كارثة بيئية تتعرض لها مياهها الإقليمية.

© AP Photo/ Wu Hong الصين تضحي بنفسها من أجل كوريا الشمالية

وأغلقت المدينة التي تخضع لسيطرة الصين شاطئين في جنوب هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، ليرتفع مجموع الشواطئ المغلقة إلى 13 وذلك بعد تصادم سفينتين عند مصب نهر "بيرل". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت حكومة هونغ كونغ، إن سلطات البر الصيني لم تبلغها بتصادم السفينتين سوى بعد يومين من وقوع الحادث. وقالت وسائل إعلام إن التصادم حدث يوم الخميس.

ويأتي الحادث الأخير في ذروة موسم الصيف حيث تمتلئ الشواطئ والجزر البعيدة عن مراكز المدن بالزوار خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.

وأضافت الحكومة إنها جمعت حتى الآن أكثر من 50 طنا من زيت النخيل غالبيته على شكل كتل بينما جمع العمال في جزيرة "لاما" الشهيرة 110 أكياس من مخلفات زيت النخيل في شاطئ واحد فقط.

وذكرت وسائل الإعلام إن ألف طن من زيت النخيل تسربت إلى البحر بعد اصطدام السفينتين.

وقالت الحكومة في بيان إن زيت النخيل غير سام ولا يسبب ضررا لكن نظرا إلى الكميات الكبيرة التي جرفتها المياه إلى الشواطئ ولأن نتائج تحليل المياه لم تصدر بعد فستبقى الشواطئ مغلقة.