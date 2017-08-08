قاطعو رؤوس الديناصورات يحيرون الشرطة الأسترالية

صرحت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع من أفراد قطعوا رؤوس نسخ من ثلاثة ديناصورات في متحف أن يتفاخروا بغنيمتهم أمام أصدقائهم الأمر الذي سيؤدي للكشف عنهم.

وقالت الشرطة في منطقة كانبيرا في موقعها على الإنترنت "إن سرقة الرؤوس الثلاثة اكتشفت، يوم الأحد، في منطقة عرض خارجية بمتحف الديناصورات الوطني في العاصمة الأسترالية". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت الشرطة أن الجناة الذين أظهرت تحقيقات أولية أنهم استخدموا منشارا للمعادن ربما يخططون للاحتفاظ بالرؤوس المصنوعة من الألياف الزجاجية كغنيمة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية عن السارجنت رود أندرسون قوله "نتوقع من هؤلاء الجناة أن يخبروا الناس بما فعلوه لأنهم ليسوا أذكياء كما هو واضح".

وأضاف "هذا عمل غبي للغاية وإذا استطعنا إعادتها (الرؤوس) للمتحف فسيكون ذلك عظيما".