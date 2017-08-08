رئيس جورجيا السابق: وزير الخارجية الأوكراني يحمل الجنسية الروسية

شن رئيس جورجيا السابق، وحاكم منطقة "أوديسا" الأوكرانية المستقيل، ميخائيل سآكاشفيلي، هجوما على وزير الخارجية الأوكراني، بافيل كليمكين.

© AP Photo/ Shakh Aivazov كم يتقاضى سآكاشفيلي من الولايات المتحدة

وقال سآكاشفيلي، الذي تم تجريده من الجنسية الأوكرانية، في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن كليمكين حامل للجنسية الروسية.

وتابع قائلا "بالمناسبة، بافيل كليمكين ليس أوكرانيا، بل روسي وولد في روسيا، وحسب علمي، يمتلك هناك (في روسيا) الجنسية، ويتحدث بالأوكرانية، بشكل أسوأ مما أتحدث به أنا".

ومضى بقوله "إنه مرشح آخر للرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، مرشح آخر لتجريده الجنسية، (طبعا) بعد الحصول على خدماته بشكل كاف".