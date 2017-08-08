مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30 في زلزال جنوب الصين

أعلنت هيئة رصد الزلازل الصينية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء الزلزال بمقاطعة سيتشوان جنوب الصين.

وذكرت الهيئة عبر موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي: "حتى الآن قتل جراء الزلزال أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين. والقوات المسلحة والمليشيا الشعبية على استعداد للانضمام إلى الأعمال لإزالة عواقب الكارثة في جيوتشايقو".