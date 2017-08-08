العثور على قلم عمره أكثر من 1800 سنة في تركيا (صورة)

عثر علماء آثار خلال عمليات تنقيب في شمال غربي تركيا، على قلم عمره أكثر من 1800 سنة، ولايزال الخبراء يدرسون المستحاثة لمعرفة الغرض منها.

وقد تم العثور على القلم أثناء الحفريات في مدينة أسوس (تقع على الخليج الأدراميتي) التركية، التي كانت مدينة يونانية قديمة. حيث وجد الخبراء قطعة برونزية فريدة من نوعها وكانت محفوظة بشكل جيد، ومن المفترض أن هذه القطعة استخدمت كقلم لكتابة الرسائل.

وتتمتع المستحاثة بجهة حادة لحفر الأحرف، بينما الجهة الأخرى شكلها دائري مسطح من شأنها تعديل وتصحيح الأخطاء المحتملة أثناء الكتابة.

وعلى الأرجح، تم استخدام هذا القلم من قبل الطلاب أثناء تعلمهم القراءة والكتابة، كما أنه من المعتقد أنه تم استخدام هذا القلم من قبل التجار والعبيد لكتابة مايجول بخاطر أسيادهم.