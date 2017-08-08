"طالبان" تطلق سراح 235 رهينة شمال أفغانستان

إن 235 من سكان منطقة ميرزا أولنغ تم إنقاذهم، ونقلهم إلى مدينة سريبول.
في سياق متصل، أكد حاكم ولاية سريبول الأفغانية، محمد ظاهر، أن إرهابيين يحتجزون نحو 150 عائلة في منطقة ميرزا أولنغ بشمال أفغانستان، وسط مخاوف من الإقدام على تصفيتهم.
يذكر أن الحكومة الأفغانية أصدرت أوامرا للقوات الأمنية، أمس الأحد، للتحرك من أجل إعادة السيطرة على منطقة ميرزا أولنغ في ولاية سريبول، ردا على المجزرة التي نفذها أعضاء من حركة "طالبان" وتنظيم "داعش" الإرهابي حيث أعدما عشرات المدنيين رميا بالرصاص.
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