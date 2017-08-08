إطلاق نار على سائق في بروكسل زعم أنه يحمل متفجرات

وأشارت RT إلى ان الحادث وقع خارج محطة "مولينبيك" الغربية، بعدما زعم السائق إن هناك متفجرات في السيارة.
وأحاطت الشرطة المنطقة بأكملها بسياج، وقامت بتحويل حركة المرور، وفق وسائل إعلام محلية.
Politie schiet op wagen in Molenbeek, Dovo onderweg https://t.co/aooQTPsWQd #hln pic.twitter.com/C7Y0G8RKzc— HLN.BE (@HLN_BE) August 8, 2017
وأفادت الشرطة أنه تم اعتقال المشتبه فيه، بعدما أطلقت الشرطة النار على السيارة، وفق ما ذكرته "سود إنفو".
وقال، يوهان بيركمانز، المتحدث باسم شرطة غرب بروكسل: "أخرجنا السائق مباشرة من السيارة، بعدما زعم أن هناك متفجرات داخلها".
Une course-poursuite avec coups de feu se termine à Molenbeek, le quartier évacué: des explosifs à bord du véhicule? https://t.co/n1HHIws0uY pic.twitter.com/IKZ1HR72Ef— Sudpresse (@sudpresseonline) August 8, 2017
كما قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل، إن فان ويميرش: "نظرا لتصريحات المشتبه فيه، فضلت الشرطة الأخذ في الاعتبار لأي خطر يمكن أن ينجم عن كلامه، وتم نشر فريق للكشف عن المتفجرات في موقع الحادث".
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