إطلاق نار على سائق في بروكسل زعم أنه يحمل متفجرات

كشفت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/آب، عن إخلاء الشرطة المحلية منطقة "مولينبيك"، بعدما أطلقت النار على سيارة كانت تطاردها في المنطقة.

وأشارت RT إلى ان الحادث وقع خارج محطة "مولينبيك" الغربية، بعدما زعم السائق إن هناك متفجرات في السيارة.

وأحاطت الشرطة المنطقة بأكملها بسياج، وقامت بتحويل حركة المرور، وفق وسائل إعلام محلية.

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وأفادت الشرطة أنه تم اعتقال المشتبه فيه، بعدما أطلقت الشرطة النار على السيارة، وفق ما ذكرته "سود إنفو".

وقال، يوهان بيركمانز، المتحدث باسم شرطة غرب بروكسل: "أخرجنا السائق مباشرة من السيارة، بعدما زعم أن هناك متفجرات داخلها".

Une course-poursuite avec coups de feu se termine à Molenbeek, le quartier évacué: des explosifs à bord du véhicule? https://t.co/n1HHIws0uY pic.twitter.com/IKZ1HR72Ef — Sudpresse (@sudpresseonline) August 8, 2017

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كما قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل، إن فان ويميرش: "نظرا لتصريحات المشتبه فيه، فضلت الشرطة الأخذ في الاعتبار لأي خطر يمكن أن ينجم عن كلامه، وتم نشر فريق للكشف عن المتفجرات في موقع الحادث".