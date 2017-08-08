ترامب: لو شكلت كوريا الشمالية تهديدا "نوويا" لأمريكا سيصلون نارا لم ير العالم مثيلا لها

وتابع ترامب قائلا "إن أفضل ما تمتلكه كوريا الشمالية حاليا، لا يشكل تهديدا للولايات المتحدة".
وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب تقرير استخباراتي أشار إلى تطوير بيونغ يانغ قنابل نووية صغيرة الحجم، يمكن أن توضع على صواريخ باليستية عابرة القارات وتشكل تهديدا للولايات المتحدة.
ومضى ترامب قائلا في تصريحات للصحفيين في نادي ترامب للغولف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية:
"كوريا الشمالية لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة، وإذا أقدمت على ذلك ستلقى نارا وغضبا لم يشهده العالم من قبل".
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