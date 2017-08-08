قائد في الحرس الثوري: إمبراطوريتهم الإعلامية "العربية" و"الجزيرة" فشلت

أكد مساعد القائد العام لحرس "الثورة الإسلامية" في الشؤون السياسية، العميد رسول سنائي راد، أن الإرهابيين في سوريا اقتربوا من نهايتهم. بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

في كلمة له في مراسم للاحتفاء بيوم الصحفي في إيران، اليوم الثلاثاء، قال العميد سنائي راد: لو لم تتم مواجهة التيار التكفيري، لكان ترك أعمق وأحلك وصمة للإسلام.

وبين أن الإمبراطورية الإعلامية الغربية كانت في خدمة الإرهابيين، إلا أن صحفيينا وقفوا إلى جانب جبهة المقاومة في هذه المعركة. على حد وصفه.

وأضاف: تبرز في هذه الأيام علائم هزيمة الإرهابيين، حيث أنهم يمرون بالأشهر الأخيرة من نهايتهم.

وأشار إلى بعض وسائل الإعلام التي تخدم الإرهابيين، وصرح أن قناة "العربية" السعودية أصبحت اليوم أكثر وسائل إعلام المنطقة انعداما للمصداقية، وفيما كانت قناة "الجزيرة" مدعومة حتى الأمس، تتعرض اليوم للاتهامات، وهذا مؤشر على فشل إمبراطوريتهم الإعلامية.

وأوضح العميد سنائي راد أن الإرهابيين اليوم في سوريا ليس لديهم القدرة حتى على الاحتفاظ بمناطقهم، موضحا أن الأمريكيين لن يستاؤوا من اقتلاع جذور الدواعش في سوريا.

وختم بالقول: إن المقاتلين ضمن "جبهة المقاومة" المتواجدين في جبهة سوريا، ليس لديهم أي دوافع سوى صيانة عزة العالم الإسلامي. على حد تعبيره.