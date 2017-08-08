أوكرانيا تنوي إنهاء عمل اتفاقية مع روسيا حول توريد منتجات عسكرية إلى بلدان ثالثة

ومن المتوقع أن يلقي النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني، ستيبان كوبيف، كلمة حول هذا الموضوع.
يذكر، أنه تم توقيع الاتفاقية في عام 2003، ودخلت حيز التنفيذ في صيف عام 2004. وبموجب هذه الاتفاقية اتفقت روسيا وأوكرانيا على التعاون في مجالات مثل تصدير المنتجات العسكرية إلى بلدان ثالثة وإجراء دراسات مشتركة عن حالة سوق المنتجات العسكرية وتبادل المعلومات حول هذه المسائل، وكذلك إجراء مشاورات لتنسيق الأسعار للمنتجات العسكرية وإعداد قائمة بالمنتجات التي يتطلب تصديرها اتفاق البلدين، وإجراء مشاورات تمهيدية في حال الضرورة.
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