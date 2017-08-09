أجلاء أكثر من 30 ألف سائح من مقاطعة سيتشوان الصينية عقب زلزال مدمر

أعلنت السلطات المحلية في الصين، اليوم الأربعاء، عن إجلاء 31.5 ألف سائح من المناطق الخطرة عقب الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان الصينية، أمس الثلاثاء.

بكين — سبوتنيك. وقالت سلطات مقاطعة سيتشوان، في نبأ نشرته عبر موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، اليوم:" حتى الآن تم إجلاء 31.5 ألف سائح إلى المناطق الآمنة، وقدم لهم كافة المواد الأساسية".

© REUTERS/ CHINA STRINGER NETWORK ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الصين إلى 9 قتلى وأكثر من 164 جريحا (فيديو)

هذا وفي وقت سابق أعلنت السلطات المحلية عن مقتل 9 أشخاص و إصابة 164 آخرين بجروح، بينهم 32 شخصا لهم إصابات خطيرة.

يذكر، أن زلزالا بقوة 6.5 درجة، وقع، أمس الثلاثاء، في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وسجلت الهزات عند الساعة 21:19 بالتوقيت المحلي [16:19 بتوقيت موسكو]. وتم رصد بؤرة الهزات على عمق 8 كيلومترات.

وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة رصد الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بمقياس ريختر، وبعدها تم رصد أكثر من 100 هزة ارتدادية.

هذا وتعمل في مكان الكارثة فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى العسكريين وقوات الشرطة. وأدى الزلزال إلى انقطاع حركة القطارات بشكل جزئي في المقاطعة الصينية المذكورة.