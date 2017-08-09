أجلاء أكثر من 30 ألف سائح من مقاطعة سيتشوان الصينية عقب زلزال مدمر

بكين — سبوتنيك. وقالت سلطات مقاطعة سيتشوان، في نبأ نشرته عبر موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، اليوم:" حتى الآن تم إجلاء 31.5 ألف سائح إلى المناطق الآمنة، وقدم لهم كافة المواد الأساسية".
يذكر، أن زلزالا بقوة 6.5 درجة، وقع، أمس الثلاثاء، في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وسجلت الهزات عند الساعة 21:19 بالتوقيت المحلي [16:19 بتوقيت موسكو]. وتم رصد بؤرة الهزات على عمق 8 كيلومترات.
وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة رصد الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بمقياس ريختر، وبعدها تم رصد أكثر من 100 هزة ارتدادية.
هذا وتعمل في مكان الكارثة فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى العسكريين وقوات الشرطة. وأدى الزلزال إلى انقطاع حركة القطارات بشكل جزئي في المقاطعة الصينية المذكورة.
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