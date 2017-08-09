زلزال جديد بقوة 6.4 درجة يضرب الصين

موسكو — سبوتنيك. وأضاف المركز أن الزلزال تم تسجيله في الساعة 23.27 بالتوقيت المحلي [ 2.27 — بتوقيت موسكو]، ويقع مركز الزلزال على بعد 96 كيلو مترا بالقرب من الحدود مع كازاخستان، وعلى عمق 15 كيلو مترا.
ولم ترد أنباء بشكل فوري عن وقوع أضرار أو إصابات.
يذكر، أن زلزالا بقوة 6.5 درجة، وقع، أمس الثلاثاء، في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وسجلت الهزات عند الساعة 21:19 بالتوقيت المحلي [16:19 بتوقيت موسكو]. وتم رصد بؤرة الهزات على عمق 8 كيلومترات.
وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة رصد الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بمقياس ريختر، وبعدها تم رصد أكثر من 100 هزة ارتدادية.
هذا وتعمل في مكان الكارثة فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى العسكريين وقوات الشرطة. وأدى الزلزال إلى انقطاع حركة القطارات بشكل جزئي في المقاطعة الصينية المذكورة.
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