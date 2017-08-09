البنتاغون يعلن عن زيارة مرتقبة لحاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام

وقال البيان إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ووزير الدفاع الوطني الفيتنامي نجو شوان ليتش قد اتفقا على زيارة الحاملة في اجتماع عقد بمقر البنتاغون الثلاثاء.
كانت حكومة فيتنام قالت إبان اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك في مايو/ أيار بالبيت الأبيض، إن ترامب بحث خلال اللقاء إمكانية زيارة حاملة طائرات لفيتنام.
وتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام وسط مخاوف مشتركة بشأن إدعاءات الصين التوسعية في بحر الصين الجنوبي.
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