محادثات سرية... إسرائيل معرضة للخطر

وحسب صحيفة "هآرتز" فإن المحادثات السرية في بداية شهر يوليو/تموز 2017 تناولت مناقشة الهدنة في جنوب سوريا وإنشاء مناطق خفض التصعيد على الحدود السورية الإسرائيلية والسورية الأردنية.

© AP Photo/ Ariel Schalit روسيا تقوض خطة إسرائيل

وأعلن الطرف الإسرائيلي معارضته إنشاء مناطق خفض التصعيد دون إخراج قوات إيرانية من سوريا.

وذكرت الصحيفة أن الطرف الإسرائيلي شدد على ضرورة أن تضمن اتفاقية إنشاء مناطق خفض التصعيد حل مشكلة الوجود الإيراني في أراضي سوريا، ودعا الطرفين الروسي والأمريكي للمطالبة بإخراج قوات حرس الثورة الإسلامية وحزب الله والمقاتلين الشيعة من سوريا لكيلا تكون إسرائيل معرضة للخطر.