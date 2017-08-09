ماكين يوجه إنتقادات لاذعة لترامب

وجه السيناتور الأمريكي جون ماكين، إنتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصريح الأخير، بأن الولايات المتحدة ستتجه لسياسة "النار و الغضب" للتعامل مع كوريا الشمالية.

© AFP 2017/ Brendan Smialowski ماكين يكتشف قدرة خارقة لدى روسيا

تأتي تصريحات ماكين هذه، بعد حوار قام به على إذاعة KTAR، حيث قال، أنه لايتفق مع الرئيس الأمريكي، حول ماقاله،

موجها حديثه لترامب قائلا، اذا ما تكلمت عليك أن تكون على قادرا على الإيفاء بكلماتك.

ليتابع حديثه، لقد توقفت عن الإستماع لأحاديثه الكلاسيكية، فهو يتكلم بصيغة المبالغة، ولا اعرف عن ماذا يتحدث.

هذا و يعتبر ماكين ممثل القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وله تأثير كبير على السياسة الخارجية و الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية.