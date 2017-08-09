ماكين يوجه إنتقادات لاذعة لترامب

موجها حديثه لترامب قائلا، اذا ما تكلمت عليك أن تكون على قادرا على الإيفاء بكلماتك.
ليتابع حديثه، لقد توقفت عن الإستماع لأحاديثه الكلاسيكية، فهو يتكلم بصيغة المبالغة، ولا اعرف عن ماذا يتحدث.
هذا و يعتبر ماكين ممثل القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وله تأثير كبير على السياسة الخارجية و الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية.
Маккейн раскритиковал Трампа за угрозы в адрес КНДР https://t.co/6wdqmNrbii pic.twitter.com/Z8Lh3lxrxM— РИА Новости (@rianru) ٩ أغسطس، ٢٠١٧
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