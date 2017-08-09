إصابة جنود فرنسيين بحادث دهس في باريس (مباشر)

أصيب 6 جنود فرنسيين بجروح، اليوم الأربعاء، 9 أغسطس/أب، بعدما دهستهم سيارة في حي لوفالوا شمال باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية، إن عددا من عناصرها جرى استهدافهم، فيما تتواصل التحركات لاقتفاء أثر السيارة.

Levallois-Perret: ce que l'on sait de la voiture qui a foncé sur des militaires pic.twitter.com/3189JeUXHz — Arthur Eitier (@EitierArthur) August 9, 2017

🔴 Incident à Levallois Perret: intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) August 9, 2017

​وجرى الهجوم عند الساعة الثامنة والربع بتوقيت باريس، وكان الجنود يخرجون من الثكنة في محلة "فردان" في لوفالوا بيري.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً في المنطقة التي حصل فيها الحادث، وقالت إن جروح عناصرها بليغة لكن حياتهم ليست مهددة، ونقلوا الى مستشفى بيرسي العسكري في كلامار.

🔴 SUIVI — #LevalloisPerret: La BMW noire est toujours recherchée, 2 militaires sérieusement blessés ont été transportés à l’hôpital de Percy pic.twitter.com/We2Fov3yBF — FranceNews24 (@FranceNews24) August 9, 2017

​بدروه، قال عمدة باريس، في تصريح له، إن حادث دهس الجنود الفرنسيين، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، كان مخطط له من قبل، قائلاً: "كانت ذلك العملية المخططة من قبل".

من جانبه، أكد رئيس بلدية لولافالاوا، بيري باتريك بالكاني، أن حادث دهس جنود الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، كان متعمداً، كما أعرب عن إدانته للحادث.

وقال بالكاني في تصريح لإذاعة "فرانس أنفو": "لا شك أن هذا العمل مشين ومقصود".

Les politiques réagissent à l'attaque contre les militaires à Levallois-Perret https://t.co/2fh82G6vQC pic.twitter.com/WumVL3k2C7 — Charlotte Helf (@charlotte_helf) August 9, 2017

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