مركبة تصدم جنودا فرنسيين في ضاحية لوفالوا بيري في باريس وسقوط مصابين

أعلنت شرطة باريس إصابة 6 جنود بعد أن صدمتهم مركبة في ضاحية لوفالوا بيري في باريس.