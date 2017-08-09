إيران تعتزم استئجار طائرات من قطر لإعادة حجاجها من السعودية

وأضاف، شاهرودي، أنه "تم أيضاً إرسال ثلث عدد الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، نافياً أن تكون مشكلة خاصة قد واجهت الإيرانيين في السعودية، مؤكداً أن استقبال الحجاج كان جيداً.
وأوضح النائب الإيراني، أنه كان من المفترض أن يتم نقل 50% من الحجاج الإيرانيين إلى السعودية عبر الخطوط الجوية السعودية، لكن هذا لم يحدث في اللحظات الأخيرة، ما تسبب بضغط على الخطوط الجوية الإيرانية.
وأشار إلى إمكانية إعادة الحجاج عبر الخطوط الجوية الإيرانية الداخلية، قائلاً: "إذا لم توفر الخطوط الجوية السعودية إعادة الحجاج الإيرانيين، فستستأجر الخطوط الجوية الإيرانية طائرات من قطر وماليزيا لإتمام عملية إعادة الحجاج إلى إيران عند انتهاء موسم الحج".
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