إيران تعتزم استئجار طائرات من قطر لإعادة حجاجها من السعودية

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم استئجار عدد من الطائرات من أجل إعادة الحجاج الإيرانيين من السعودية.

© AP Photo/ Khalid Mohammed إيران تعلن قرارا هاما بشأن الحج الموسم القادم

وقال المتحدث باسم لجنة الحج في البرلمان الإيراني، النائب حسن حسيني شاهرودي، إن "أكثرية تأشيرات الدخول للحجاج الإيرانيين قد صدرت بالفعل وذلك من أجل الدخول للسعودية وإتمام مناسك الحج، وذلك وفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف، شاهرودي، أنه "تم أيضاً إرسال ثلث عدد الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، نافياً أن تكون مشكلة خاصة قد واجهت الإيرانيين في السعودية، مؤكداً أن استقبال الحجاج كان جيداً.

وأوضح النائب الإيراني، أنه كان من المفترض أن يتم نقل 50% من الحجاج الإيرانيين إلى السعودية عبر الخطوط الجوية السعودية، لكن هذا لم يحدث في اللحظات الأخيرة، ما تسبب بضغط على الخطوط الجوية الإيرانية.

وأشار إلى إمكانية إعادة الحجاج عبر الخطوط الجوية الإيرانية الداخلية، قائلاً: "إذا لم توفر الخطوط الجوية السعودية إعادة الحجاج الإيرانيين، فستستأجر الخطوط الجوية الإيرانية طائرات من قطر وماليزيا لإتمام عملية إعادة الحجاج إلى إيران عند انتهاء موسم الحج".



