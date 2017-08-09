نشاط روسي يقلق التحالف الأمريكي

يرى بعض الخبراء الأجانب من مؤيدي التحالف الأمريكي في سوريا أن سوريا تشهد حربا غير مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.

وتدخلت الولايات المتحدة في النزاع السوري في عام 2014. وفي عام 2015 جاءت قوات روسية لتساعد القوات الحكومية السورية أثناء عملياتها على الإرهابيين.

© REUTERS/ Rodi Said عواقب غير مستحبة لرحيل الأمريكيين من التنف السورية

وعن الدور الروسي في الحرب السورية يقول الخبير الأسترالي روجير شاناخان في حوار مع صحيفة روسية: "عملت روسيا الكثير. وقد حررت ربع سوريا… إلا أن الكثيرين يعبرون عن قلقهم من خبر نشر قوات خاصة روسية في جنوب سوريا وفي مناطق أخرى".

ويشير الخبير إلى وجود معلومات "مقلقة" أخرى، مبيّنا أن هذه المعلومات تفيد بأن موسكو تخطط لعملية عسكرية في العراق وأن عسكريي روسيا شوهدوا في العراق.

ويتساءل القلقون من مؤيدي التحالف الأمريكي: ماذا تفعل روسيا في العراق؟

ويُرجع الخبير سبب القلق إلى إمكان أن يفسد ذلك العلاقات الروسية الأمريكية أكثر، معتبرا أن إفساد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يشكل خطرا على العالم قاطبة.