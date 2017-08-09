نشاط روسي يقلق التحالف الأمريكي

وتدخلت الولايات المتحدة في النزاع السوري في عام 2014. وفي عام 2015 جاءت قوات روسية لتساعد القوات الحكومية السورية أثناء عملياتها على الإرهابيين.
وعن الدور الروسي في الحرب السورية يقول الخبير الأسترالي روجير شاناخان في حوار مع صحيفة روسية: "عملت روسيا الكثير. وقد حررت ربع سوريا… إلا أن الكثيرين يعبرون عن قلقهم من خبر نشر قوات خاصة روسية في جنوب سوريا وفي مناطق أخرى".
ويشير الخبير إلى وجود معلومات "مقلقة" أخرى، مبيّنا أن هذه المعلومات تفيد بأن موسكو تخطط لعملية عسكرية في العراق وأن عسكريي روسيا شوهدوا في العراق.
ويتساءل القلقون من مؤيدي التحالف الأمريكي: ماذا تفعل روسيا في العراق؟
ويُرجع الخبير سبب القلق إلى إمكان أن يفسد ذلك العلاقات الروسية الأمريكية أكثر، معتبرا أن إفساد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يشكل خطرا على العالم قاطبة.
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