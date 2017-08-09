بوشكوف يحذر واشنطن وبيونغ يانغ من "الرقص على حافة الهاوية"

وكتب بوشكوف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

تهديدات من الولايات المتحدة وعقوبات جديدة وتهديدات جوابية من كوريا الشمالية. الوضع يكاد أن يخرج عن السيطرة. وما يجري كـ "الرقص العسكري-السياسي على حافة الهاوية.

Угрозы со ст.США, новые санкции, ответные угрозы со ст.КНДР. Ситуация рискует выйти из-под контроля. Военно-политич. танец на краю пропасти. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 августа 2017 г.

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وكان الرئيس الأمريكي قد توعد كوريا الشمالية بـ"النار والغضب" في حال وقوع أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن بيونغ يانغ تدرس احتمال وقوع هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة غوام.

يذكر، أن مجلس الأمن الدولي، تبنى يوم السبت الماضي، قرارا يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وينص القرار على حظر استيراد بعض المواد من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تجميد أصول مصرف التجارة الخارجية لكوريا الشمالية ومنع السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، من دخول موانئ كافة الدول.

كما يتضمن القرار عقوبات ضد أشخاص لهم صلة ببرامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

واعتبرت بيونغ يانغ أن التجربتين بصاروخين عابرين للقارات اللتين أجرتهما في أخر يوليو/تموز، تثبتان أن الولايات المتحدة أصبحت بكامل أراضيها داخل نطاق الصواريخ الكورية، وأن هذه الصواريخ وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس، مؤكداً أنها مستعدة لتلقين الولايات المتحدة "درسا قاسيا" بقوتها النووية الاستراتيجية، في حال ارتكبت واشنطن حماقة ضدها.