أمريكا قادرة على تسوية كوريا الشمالية بالأرض في 15 دقيقة

زعم جنرال أمريكي متقاعد، أن الجيش الأمريكي قادر على سحق كوريا الشمالية وتسويتها بالأرض في غضون 15 دقيقة فقط.

© REUTERS/ HANDOUT سر جزيرة صغيرة قد تكون سببا في الحرب العالمية الثالثة

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن الجنرال الأمريكي، توم ماكينرني قوله إن الجيش الأمريكي قادر على تسوية كوريا الشمالية بالأرض في غضون 15 دقيقة فقط في حال فكرت في شن هجوما نوويا ضد الولايات المتحدة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تمكن بيونغ يانغ من تصنيع قنابل نووية صغيرة الحجم يمكن تحميلها على صواريخ باليستية عابرة القارات، وتشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس إن بيونغ يانغ سترى "غضبا ونارا" ليس لها مثيل من قبل، إذا ما شكلت تهديدا نوويا على أمريكا، فيما ردت كوريا الشمالية باعتبارها جزيرة "غوام" هدفا عسكريا.

وطالب ماكينرني، بضوررة تشكيل هيئة دولية على غرار حلف "الناتو" للتعامل مع مثل تلك المخاطر المحدقة.

وأوضح أن تلك الهيئة يمكن أن تضم كل من الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزلندة، والفلبين وتايلاند.

وتابع قائلا "تلك الهيئة يمكن أن تكبح أي توسع صيني محتمل في المنطقة الآسيوية، ولن تكون مهماتها فقط إيقاف كوريا الشمالية".

ومضى بقوله

"الولايات المتحدة يمكنها استخدام كامل قدراتها الانتقامية النووية في حال تشكيل بيونغ يانغ أي خطر".

وعن الخطط العسكرية التي يمكن أن تستخدم، قال الجنرال المتقاعد إنه يتم عادة تسمية أي عملية عسكرية يمكن استخدام أسلحة نووية بها باسم "قبة الكروم"، والتي يتم بناء باقي القوات على أساسها، وتكن قادرة على إبادة كوريا الشمالية في 15 دقيقة.