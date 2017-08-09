تسجيل
14:13 09 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    كوريا الشمالية -الزعيم الكوري كيم جونغ أون

    أمريكا قادرة على تسوية كوريا الشمالية بالأرض في 15 دقيقة

    © REUTERS/ KCNA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 82715

    زعم جنرال أمريكي متقاعد، أن الجيش الأمريكي قادر على سحق كوريا الشمالية وتسويتها بالأرض في غضون 15 دقيقة فقط.

    جزيرة غوام
    © REUTERS/ HANDOUT
    سر جزيرة صغيرة قد تكون سببا في الحرب العالمية الثالثة
    ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن الجنرال الأمريكي، توم ماكينرني قوله إن الجيش الأمريكي قادر على تسوية كوريا الشمالية بالأرض في غضون 15 دقيقة فقط في حال فكرت في شن هجوما نوويا ضد الولايات المتحدة.

    وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تمكن بيونغ يانغ من تصنيع قنابل نووية صغيرة الحجم يمكن تحميلها على صواريخ باليستية عابرة القارات، وتشكل تهديدا للولايات المتحدة.

    وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس إن بيونغ يانغ سترى "غضبا ونارا" ليس لها مثيل من قبل، إذا ما شكلت تهديدا نوويا على أمريكا، فيما ردت كوريا الشمالية باعتبارها جزيرة "غوام" هدفا عسكريا.

    وطالب ماكينرني، بضوررة تشكيل هيئة دولية على غرار حلف "الناتو" للتعامل مع مثل تلك المخاطر المحدقة.

    وأوضح أن تلك الهيئة يمكن أن تضم كل من الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزلندة، والفلبين وتايلاند.

    وتابع قائلا "تلك الهيئة يمكن أن تكبح أي توسع صيني محتمل في المنطقة الآسيوية، ولن تكون مهماتها فقط إيقاف كوريا الشمالية".

    ومضى بقوله

    "الولايات المتحدة يمكنها استخدام كامل قدراتها الانتقامية النووية في حال تشكيل بيونغ يانغ أي خطر".

    وعن الخطط العسكرية التي يمكن أن تستخدم، قال الجنرال المتقاعد إنه يتم عادة تسمية أي عملية عسكرية يمكن استخدام أسلحة نووية بها باسم "قبة الكروم"، والتي يتم بناء باقي القوات على أساسها، وتكن قادرة على إبادة كوريا الشمالية في 15 دقيقة.

    انظر أيضا:

    اليابان تتابع الوضع حول الرؤوس النووية المصغرة في كوريا الشمالية
    رئيس كوريا الجنوبية يدعو لرفع القدرات العسكرية في بلاده لصد تهديدات كوريا الشمالية
    كوريا الشمالية: الجيش يدرس الرد "عسكريا" على ترامب
    الأسهم الأمريكية تهبط وتتراجع بعد تصريح ترامب ضد كوريا الشمالية
    ترامب: لو شكلت كوريا الشمالية تهديدا "نوويا" لأمريكا سيصلون نارا لم ير العالم مثيلا لها
    كوريا الشمالية قادرة على تحويل أمريكا إلى كومة "رماد"
    الصين تضحي بنفسها من أجل كوريا الشمالية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمريكا, أخبار كوريا الشمالية, تهديدات أمريكية, أسلحة نووية, جيش كوريا الشمالية, الجيش الأمريكي, جنرال متقاعد, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عسكريون خلال مسابقة ريمبات (Рембат) في مقاطعة أومسك، لعرض مهارة محترفي صيانة المركبات العسكرية والمدرعات الخاصة. وذلك في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرميا-2017 في روسيا.
    "الجيش-2017"... القوة الروسية في صيانة الآليات العسكرية
    أردوغان يبني جدارا فاصلا بين تركيا وحل الأزمة السورية
    أردوغان يبني جدارا فاصلا بين تركيا وحل الأزمة السورية
    مقاتلة سو-33
    بالتفاصيل الرقمية...مقاتلة "سو-33"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك