كيسنجر: القضاء على "داعش" سينتج عنه "إمبراطورية إيرانية متطرفة"

حذر مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي السابق، هنري كيسنجر، من قيام "إمبراطورية إيرانية متطرفة" بعد هزيمة تنظيم "داعش الإرهابي" وتدميره في العراق وسوريا.

© Sputnik. Ronald Zak إيران تمتلك أدلة على دعم أمريكا المباشر لـ"داعش"

وقال، كيسنجر ، في مقال نشره موقع كاب — إكس الإخباري البريطاني، نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن سيطرة إيران على المناطق التي يجري تحريرها من "داعش الإرهابي" يمكن أن تسفر عن ظهور إمبراطورية جديدة.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أنه "قد تكون الحرب على داعش مثالاً على ذلك. فمعظم القوى بخِلاف داعش —بما في ذلك إيران — تتفق على الحاجة لتدمير التنظيم، لكن أي كيان يُفتَرَض أن يرث أراضيه؟

وأضاف، أن الإجابة عن هذه التساؤلات محيرة، لأن روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، تدعم الفصائل المعارضة، فإذا سيطر الحرس الثوري الإيراني على أراضي "داعش الإرهابي"، قد تكون النتيجة هي تكوين شريط حدودي يصل من طهران إلى بيروت، مما قد يشير إلى ظهور إمبراطورية إيرانية راديكالية أو متطرفة.