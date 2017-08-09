كيسنجر: القضاء على "داعش" سينتج عنه "إمبراطورية إيرانية متطرفة"

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أنه "قد تكون الحرب على داعش مثالاً على ذلك. فمعظم القوى بخِلاف داعش —بما في ذلك إيران — تتفق على الحاجة لتدمير التنظيم، لكن أي كيان يُفتَرَض أن يرث أراضيه؟
وأضاف، أن الإجابة عن هذه التساؤلات محيرة، لأن روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، تدعم الفصائل المعارضة، فإذا سيطر الحرس الثوري الإيراني على أراضي "داعش الإرهابي"، قد تكون النتيجة هي تكوين شريط حدودي يصل من طهران إلى بيروت، مما قد يشير إلى ظهور إمبراطورية إيرانية راديكالية أو متطرفة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)