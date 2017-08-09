اغتيال أفغانيات يعملن في قاعدة باغرام الجوية الأمريكية في أفغانستان

قتل مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، 9 أغسطس/ أب، ثلاث أفغانيات يعملن في قاعدة باغرام الأميركية شمال شرق العاصمة الأفغانية كابول، وأصابوا سيدة أخرى.

© REUTERS/ HAMAD I MOHAMMED تعرف على "أم القنابل"...أكبر قنبلة غير نووية ألقتها أمريكا على أفغانستان

ونقلت صحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن مسؤولين، قولهم إن" هؤلاء النسوة كن يعملن في قسم التفتيش بقاعدة باغرام أكبر القواعد الأميركية في أفغانستان".

وأضافت "فر المهاجمون بعد تنفيذ العملية" التي لم تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى الآن.

من جهةأخرى، ذكرت شركة أمنية أمريكية، أن البيت الأبيض يدرس خطة جريئة لتسليم جزء كبير من الحرب الأمريكية في أفغانستان إلى مقاولين خاصين في محاولة لتغيير تيار الحرب العالقة.

وقال إيريك برينس مؤسس شركة بلاك ووتر للأمن في الولايات المتحدة، الذي يسعى للدفع بالمشروع، إنه بموجب هذا المقترح، سيقدم خمسة آلاف و500 متعاقد خاص، معظمهم من قوات العمليات الخاصة السابقة، المشورة للقوات المقاتلة الأفغانية.

وتشمل الخطة أيضاً 90 طائرة خاصة لتقديم الدعم الجوي في الحرب التي دامت 16 عاماً ضد حركة طالبان.