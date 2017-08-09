مسلحون مجهولون يسيطرون على فندق وسط عاصمة لاتفيا

© REUTERS/ Ints Kalnins الناتو ينشر آليات عسكرية في لاتفيا

وقالت المتحدثة باسم الشرطة اللاتفية، سامانتا تشابكوفسكا، إن مجموعة من الرجال اقتحمت فندق "Garden Palace" في المدينة القديمة بالعاصمة، فجر الأربعاء، وذلك بعد خلاف بين صاحب الفندق وأحد النزلاء، وذلك وفقاً لإذاعة Baltkom.

من جانبه، قال رئيس إدارة الفندق، أولديس سكودرا، لموقع NRA الإلكتروني، إن المجهولين وبحوزتهم أسلحة، كانوا يدخلون غرف الفندق وطردوا إحدى نزيلاته للشارع وصادروا منها أوراقها وهاتفها النقال كي لا تستطيع الاتصال بأجهزة الأمن

وقال، سكودرا، إن أصحاب الفندق استدعوا الشرطة، مؤكداً أن المسلحين لا يزالون داخل الفندق الذي أدى الحادث إلى شلل عمله.