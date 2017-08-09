ألمانيا تدعو إلى وساطة روسية - صينية لثني كوريا الشمالية عن مواصلة سياسة التصعيد

وذكرت ديمير أيضا أن "روسيا والصين تتحملان مسؤولية خاصة لبذل كل ما في وسعهما لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن اتباع مسار التصعيد."
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين كانت على مدى سنوات عدة ترحب بسياسة نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية وبذل كل ما في وسعها لضمان السلام والاستقرار.
وحاولت بما توفر من إمكانيات لإيجاد حل المشكلة القائمة وأصبحت الجهود التي بذلتها في هذا الشأن أمرا معترفا به دوليا.
في السياق ذاته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مقتنعة تماما بأنه لا يوجد بديل عن استئناف المفاوضات بشأن الوضع في بيونغ يانغ.
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