قاذفات أمريكا "النووية" تتوجه إلى شبه الجزيرة الكورية

وجهت الولايات المتحدة قاذفات القنابل النووية الخاصة بها، مساء أمس الثلاثاء 8 أغسطس/ آب، إلى شبه الجزيرة الكورية لمواجهة أي تهديدات ممكن أن تصدر عن كوريا الشمالية.

© REUTERS/ KCNA أمريكا قادرة على تسوية كوريا الشمالية بالأرض في 15 دقيقة

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قاذفتان قنابل نووية من طراز "بي1-بي-أيه إس" الأسرع من الصوت، أجرت تدريبات جوية بمحاذات للطائرات اليابانية والكورية الجنوبية على مدى 10 ساعات قبالة سواحل شبه الجزيرة الكورية بالقرب من جزيرة "كيوشو" الجنوبية في عرض واضح للقوة ضد بيونغ يانغ.

وتمثل تلك الخطوة عملا استفزازيا غير مسبوق، يدخل أزمة كوريا الجنوبية وبرنامجها النووية إلى مرحلة جديدة قد تكون الأكثر خطورة على الإطلاق.

Air Force B1-B Lancer bombers maintain continuous bomber presence, project power throughout Pacific regionhttps://t.co/dGnoGuCwHE pic.twitter.com/X7olJi6J9F — U.S. Forces Japan (@USForcesJapan) June 21, 2017

دور سري

ولكن كيف ستتمكن كوريا الشمالية من توجيه ضربة عسكرية "موجعة" إلى الولايات المتحدة.

ستتبع بيونغ يانغ استراتيجية لتنفيذ ضربات "متعددة التتابع ومتتالية" عن طريق إطلاق نيران كثيفة ستقمع القواعد العسكرية الأمريكية الكبرى في جزيرة "غوام"، بحيث لا تتمكن القوات الأمريكية من الرد السريع.

President Trump vows America will respond to North Korean threats with "fire & fury" in a warning to the rogue nation pic.twitter.com/UaE2rPkZ6f — FOX & friends (@foxandfriends) August 9, 2017

لكن القاذفات النووية الأمريكية قد تكون هي الخيار الأسرع للرد، خاصة وأنها توجد في قاعدتها الموجودة قبالة سواحل كوريا الجنوبية، ما ستمكنها من الردع السريع والحاسم.

وقال الدكتور، ستيفن هودلي، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة أوكلاند الأسترالية إن تلك التهديدات هي الأخطر على الإطلاق منذ اندلاع الأزمة مع كوريا الشمالية.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017

وأوضح أن سر التصعيد يبدو جليا أنه بعدما تأكد مسؤولون استخباراتيون أمريكيون من تطوير بيونغ يانغ تقنيات القنابل النووية صغيرة الحجم، وهو ما يجعلها قادرة على تصنيع رؤوس نووية.

ولكن حذر من أن الضربة الكورية الشمالية الأولى "غير مستبعدة جدا"، خاصة وأنها لا تحسب حساب "الرد الانتقامي الأمريكي"، خاصة بعد تصريحات ترامب الأخيرة، التي تحدث فيها عن أنه أول رئيس أمريكي يصدر أوامره بتحديث وتجديد الترسانة النووية الأمريكية.