شركة "مروحيات روسيا" تختبر مروحيات "كا 226 تي" في إيران

أعلنت شركة "مروحيات روسيا" (فيرتولوتي روسيي)، اليوم الأربعاء، أنها ستجري اختبارا لمروحية "كا 226 تي" المتعددة الأغراض في إيران في ظروف درجات عالية من الحرارة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان، نشره المكتب الصحفي للشركة أن "مروحيات روسيا"، سوية مع الشركة الإيرانية لصيانة وتحديث المروحيات، ستجري تجارب لمروحية "كا 226 تي" الخفيفة المتعددة الأغراض لاختبار إمكانية استخدامها في ظروف درجات الحرارة العالية للغاية".

© Sputnik. Alexey Kudenko روسيا تسلم الصين 4 مروحيات "مي-171يه"

وتهدف هذه الاختبارات التي ستستمر حتى نهاية آب/ أغسطس، إلى اختبار إمكانية استخدام المروحية المذكورة في ظروف درجة حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية.

بالإضافة إلى ذلك، ستنضم الشركة الروسية بالاشتراك مع الشركة الإيرانية، في بداية أيلول/سبتمبر المقبل مؤتمرا لإطلاع المشترين المحتملين على نتائج التجارب وخصوصيات استخدامها ومميزاتها.

وأشارت الشركة، إلى أن اختبار المروحية في مثل هذه الظروف بإيران سيجعل المروحية أكثر جاذبية بالنسبة للمشترين المحتملين ليس فقط في إيران، بل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وأضافت أن هناك اهتماما جديا بهذه المروحيات في المنطقة، وأعربت عن أملها بعقد العديد من الصفقات.