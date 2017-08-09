علماء الحفريات يكتشفون أكبر ديناصور في العالم

أكدت مجموعة من الباحثين من متحف "إيديغيو فيروغليو" في الأرجنتين إن المستحاثات التي اكتشفوها في جنوب البلاد قبل أعوام تعود إلى أكبر ديناصور في التاريخ، حيث توصل الخبراء إلى أن الديناصور من نوع Patagotitan mayorum هو أكبر كائن على الإطلاق مشى على كوكب الأرض.

© Sputnik. Alexey Kudenko اكتشاف "آخر ديناصور أفريقي" في منجم بالمغرب

وبحسب الدراسات التي أجراها العلماء، توصلوا إلى أن هذا الكائن الضخم قد عاش على الأرض قبل 100 مليون عام، أي خلال العصر الطباشيري. ويقدر العلماء طول جسمه حوالي 35 مترا أما وزنه فيزيد عن 61 طنا.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الكائنات العملاقة كانت عاشبة. وهذا ليس غريبا كون الحيوانات المفترسة نادرا ما تهاجم فريسة أكبر حجما منها وذلك بحسب النظم الإيكولوجية.

مؤخرا وجد العلماء بقايا ديناصورات عاشبة أخرى من نوع Borealopelta markmitchelli التي تتميز بترسانة واسعة تحميها من هجوم الحيوانات المفترسة، ودرع على شكل مسامير.