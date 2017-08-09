تركيا تتوصل لاتفاق مع طهران لنقل منتجاتها إلى قطر عبر إيران

أعلن وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن بلاده توصلت مع الدوحة وطهران لاتفاق شفهي بشأن نقل البضائع من تركيا إلى قطر عبر إيران.

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح زيبكجي في تصريحات للصحافيين بأنقرة، اليوم الأربعاء، أنه التقى نظيره القطري في إيران، وتوصلا لاتفاق شفهي بخصوص نقل البضائع بالشاحنات برا من تركيا إلى الموانئ الإيرانية، ومن ثم نقل الشاحنات عبر سفن الرورو (سفن دحرجة) إلى قطر".

وأضاف زيبكجي، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء "تم التوصل إلى "اتفاق شفهي مع الطرف الإيراني أيضا بهذا الخصوص، وأنه من المتوقع تحويل الاتفاق الشفهي إلى نص مكتوب خلال الأيام المقبلة".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها بقطر، الشهر الماضي، وقدمت لها قائمة من 13 مطلباً لتنفيذها مقابل عودة العلاقات، غير أن الدوحة رفضت الاتهامات وتنفيذ الشروط الخليجية — المصرية، بزعم تدخلها في "السيادة الوطنية".

وتضمنت الشروط المذكورة تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وكذلك قناة "الجزيرة" الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين وسحب الجنسية القطرية منهم، وغيرها.

وتسبب قطع العلاقات بين الدول الأربع من جانب وبين قطر من جانب آخر في مواجهة الأخيرة صعوبات كبيرة في حركة تداول البضائع والمنتجات الغذائية، وقامت تركيا بإرسال شحنات ضخمة من المواد الغذائية إلى قطر.