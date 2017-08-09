تسجيل
18:46 09 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    جنود من كوريا الشمالية

    أمريكا وكوريا الشمالية...من يقود الآخر إلى حافة الهاوية

    © Sputnik. Iliya Pitalev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 33 0 0

    قال الخبير في الشؤون الآسيوية أبو بكر أبو المجد لـ"سبوتنيك" إن التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية هي استكمال لما سبق من تصريحات استفزازية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لأنه يحاول أن يظهر شخصية الولايات المتحدة الأمريكية المهيمنة على العالم من خلال تلك التصريحات، ولا علاقة لها بالسلم والأمن الدوليين".

    محمد بن زايد
    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    الإمارات تسعى لامتلاك سلاح نووي...تسريبات أمريكية تكشف علاقات سرية بين أبو ظبي وكوريا الشمالية
    وفيما يخص كوريا الشمالية قال أبو المجد: إنها دولة نامية تحاول الحفاظ على استقلالية قرارها، وفي قناعتي الشخصية أن من حقها امتلاك سلاح نووي مثل أي دولة لتواجه محاولات هيمنة الدول الكبرى على هذا النوع من الأسلحة.

    وأشار أبو المجد إلى أن هناك خلاف واضح بين مؤسسة الرئاسة الأمريكية متمثلة في ترامب ومستشاريه وبين وزارة الخارجية، وترامب يعاني من أزمات داخلية على خلفية ما يدعى بـ"التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة، ولذلك يحاول ترامب أن يشغل الرأي العام الأمريكي والمؤسسات الأمريكية بتصريحات بعيدة كل البعد عن أولويات أمريكا ومهامها في هذه المرحلة، على حد قوله.

    وأكد أبو المجد أن نجاح ترامب في الحصول على "غنيمة كبرى" من المملكة العربية السعودية على حد وصفه أثناء زيارته لها، يراه ترامب نقطة انطلاق قوية فيما بعد لاتخاذ قرارات تبدو جريئة ولكنه لا يستطيع أن ينفذها.

    واستبعد الباحث في الشؤون الآسيوية قيام صدام عسكري بين الطرفين، لأن المؤسسات الأمريكية مثل الكونغرس والخارجية الأمريكية لن تسمح لترامب، على حد قوله،  بصناعة مواجهة في هذا التوقيت مع كوريا الشمالية، خاصة وأن الجنود الأمريكيين متواجدين في كل بقاع العالم، "كما أن أمريكا لم تعد وحدها القوة العظمى في العالم، فروسيا مثلا استطاعت بسياستها التغلب على السياسة الأمريكية في الأزمة السورية وحققت في ذلك نجاحا ملحوظا".

    من جانبه قال عاطف عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "جورج واشنطن" لـ"سبوتنيك" إن الولايات المتحدة الأمريكية تعود لتنتهج سياسة العصا والجزرة من جديد مع كوريا الشمالية، فهي تهدد من ناحية بضربة عسكرية مسبقة ضد المنشآت الصاروخية والنووية الكورية الشمالية، ومن ناحية أخرى يطرح وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون على الكوريين الشماليين عرضا بالتفاوض السلمي لحل الخلافات بين الطرفين، بشرط أن تتوقف كوريا الشمالية عن تطوير برامجها النووية.

    وأشار عبد الجواد إلى أنه بالرغم من تصاعد وتيرة التهديدات بين الطرفين، إلا أنهما يواصلان المفاوضات داخل الغرف المغلقة من خلال ممثلي الطرفين في منظمة الأمم المتحدة، وحدوث صدام عسكري مباشر يؤدي بطبيعة الحال إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات للجانبين معا لا يمكن أن يتم من أي طرف ضد الآخر دون المشورة والتنسيق مع طرفين كبيرين وهما روسيا والصين.

    وأكد عبد الجواد أن الولايات المتحدة جاهزة عسكريا ولكن ترامب يستشير العسكريين الذين لديهم خطط بالفعل لضربة مدمرة داخل كوريا الشمالية ستودي بحياة الكثيرين من الأمريكيين الموجودين في جزيرة غوام في المحيط الهادئ، ولكن تبقى هناك فرصة كبيرة على حد اعتقاده لنجاح فكرة المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ولكن كوريا الشمالية تسعى إلى تعديل الشروط التي تطلبها الولايات المتحدة لبدء مثل هذه المفاوضات.

    انظر أيضا:

    أمريكا وكوريا الشمالية...من يقود الآخر إلى حافة الهاوية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمريكا, أخبار كوريا الشمالية, النووي, مفاوضات, الكونغرس, عاطف عبد الجواد, أمريكا, كوريا الشمالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    امرأة يافعة تقف على شاطئ سوتشي
    استرخي كالروسي...منتجعات روسيا السياحية الجميلة
    أردوغان يبني جدارا فاصلا بين تركيا وحل الأزمة السورية
    أردوغان يبني جدارا فاصلا بين تركيا وحل الأزمة السورية
    مقاتلة سو-33
    بالتفاصيل الرقمية...مقاتلة "سو-33"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك