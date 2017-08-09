مقتل اثنين من المحتجين غربي كينيا في أعمال عنف أعقبت الانتخابات

أعلن مسؤول في الشرطة الكينية، عن مقتل متظاهرين اثنين برصاص الشرطة، اليوم الأربعاء، في ماتهاري أحد الأحياء العشوائية قرب العاصمة نيروبي، بعد مواجهات اندلعت إثر اتهام المعارضة للسلطات بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت أمس الثلاثاء.

© AP Photo/ Chitose Suzuki اعتقال خبير استطلاعات رأي أمريكي في كينيا

باماكو/مالي — سبوتنيك. وقال المسؤول، في تصريح لوسائل إعلام محلية، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "كان القتيلان ضمن مجموعة تتظاهر في هذا الحي، الذي أرسلت إليه الشرطة لإعادة النظام".

وأضاف المسؤول، "علمنا أن العديد من المتظاهرين، كانوا من اللصوص الذين استفادوا من الوضع، وقد قتل اثنان منهم".

وقالت وكالة "فرانس برس"، أن مصورا يعمل لديها، أكد "أنه شاهد جثة أحد القتيلين وهى مصابة برصاصة في الرأس".