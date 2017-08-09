ألمانيا تؤكد دعمها للعراق في المجال الاقتصادي وإعادة الاستقرار

أكدت الحكومة الألمانية، دعمها للعراق في المجال الاقتصادي وإعادة الإعمار وإقامة مشاريع في محافظة البصرة.

© AP Photo/ Karim Kadim العبادي يعلق على الضربة الجوية للتحالف الدولي

بغداد — سبوتنيك. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في بيان اليوم الأربعاء، أن العبادي "استقبل، اليوم إيكهارد بروزه مبعوث المستشارة الألمانية ميركل والوفد المرافق له، وبحث معهم، العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب، ودعم العراق في قطاعات مختلفة".

من جانبه، هنأ بروزة، العبادي بالانتصارات المتحققة على الإرهاب وتحرير الموصل، مؤكدا دعم بلاده للعراق في المجال الاقتصادي وإعادة الاستقرار وإقامة المشاريع في محافظة البصرة، إضافة إلى التعاون في مجالات فتح مستشفيات ومراكز علاج للجرحى.

وتسعى الحكومة العراقية عن كثب لإعادة إعمار مناطق شاسعة من البلاد دمرها تنظيم "داعش" خلال سيطرته عليها دمر خلالها البنية التحتية من محطات مياه وطرق وشبكات كهرباء، لا سيما بمحافظتي الأنبار ونينوى.