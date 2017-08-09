اليونان تقترح نقل مقر وكالة الأدوية الأوروبية من لندن إلى أثينا

اقترحت اليونان، نقل مقر وكالة الأدوية الأوروبية، من لندن إلى أثينا، على خلفية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

أثينا — سبوتنيك. وكان نائب وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس كاترونغالوس والمحافظ أتيكا رينا دورو، قد قدما ترشيح أثينا اليوم الأربعاء. من وجهة نظرهم، يتعين على جميع الأطراف إظهار الوحدة الوطنية في هذه المسألة.

وأعرب كاترونغالوس، عن اعتقاده بأن قرار الاتحاد الأوروبي النهائي باختيار مدينة المقر الجديد سيكون قرارا سياسيا.

وأضاف كاترونغالوس، أن "هناك 18 مدينة رئيسة أخرى تطالب بحق استضافتها لمقر الوكالة"، معربا في الوقت نفسه، عن تفاؤله بشأن الترشيح اليوناني.

وقال كاترونغالوس: "نحن نعتقد أن لدينا فرصة عالية".

هذا ويقع مقر وكالة الأدوية الأوروبية، في لندن منذ إنشاء الوكالة في عام 1995.