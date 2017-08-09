مسؤول أمريكي: نيكي هيلي ستتوجه إلى فيينا لمراجعة أنشطة إيران النووية

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، ستتوجه إلى فيينا في وقت لاحق هذا الشهر، لمناقشة أنشطة إيران النووية مع مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.