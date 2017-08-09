غرق 50 مهاجرا بساحل اليمن أجبرهم مهرب على القفز في البحر

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن حوالى 50 مهاجرًا صوماليًا وأثيوبيًا في سن المراهقة "غرقوا عمدا" في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، على يد مهرب، أجبر 120 راكبًا على القفز في البحر قبالة سواحل اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس بعثة اليمن في المنظمة الدولية للهجرة، لوران دي بويك، "أخبر الناجون زملائنا على الشاطئ بأن المهرب دفعهم إلى البحر، عندما رأى جهات شرطية تقف بالقرب من الساحل".

وقد عثر موظفو المنظمة الدولية للهجرة على بقايا 29 مهاجرًا أفريقيًا دفنوا على الشاطئ في محافظة شبوة اليمنية، على طول خليج عدن، بينما فقد 22 آخرون بعد الحادث، وفقا لما ذكره الناجون.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون "كانوا جميعًا صغارًا جدًا، وكان متوسط العمر حوالي 16 عامًا".