الرئيس الشيشاني ينشر فيديو لأطفال روس في دار أيتام بالعراق (فيديو)

وفى وقت سابق قال قديروف، إنه فى ملاجئ العراق هناك حوالى 300 طفل روسى ومن رابطة الدول المستقلة، حيث نقلوا إلى مناطق القتال في الشرق الاوسط. ووفقا لبيانات مفوض حقوق الطفل آنا كوزنتسوفا، في سوريا والعراق وبلدان أخرى تعاني من النزاعات والحروب، هناك حوالي 400 قاصر من روسيا.
وأشار قادروف أن البحث عن الأطفال وعودتهم إلى وطنهم تعتبر عملية شديدة الصعوبة بسبب عدم وجود وثائق لأغلبيتهم، بالإضافة إلى الوضع المتوتر في الشرق الأوسط ومشاكل ذات طابع قانوني. فعلى سبيل المثال، لإعادة بلال تاغيروف إلى روسيا، والذي أخذه والده معه إلى العراق، تم إصدار قرار قانوني خاص به، في خطوة تعتبر سابقة لم تحدث من قبل في العراق.
Дорогие друзья! По просьбе руководителя телеканала RT Маргариты Симоньян представляю вашему вниманию видеоролик. Он снят в детском приюте Багдада. Дети говорят по-русски. У них нет родителей. Они не помнят, как их зовут, но помнят боль, страх и смерть. Может кто-то узнает малышей… Если владеете, хотя бы малейшей информацией о них, или узнали их, пишите по адресу children@rttv.ru. Вернем детей на родину. #Кадыров #Россия #Чечня #Дети
بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان ميخائيل فيدوتوف، لـ"سبوتنيك"، إن مجلس حقوق الإنسان طلب معلومات من وزارة الخارجية حول عدد الأطفال الموجودون في العراق، الذين انضم أبائهم لـ"داعش"، وأكد أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان سيبذلون كل ما في وسعهم لعودتهم إلى وطنهم الأم.
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