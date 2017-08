الرئيس الشيشاني ينشر فيديو لأطفال روس في دار أيتام بالعراق (فيديو)

Дорогие друзья! По просьбе руководителя телеканала RT Маргариты Симоньян представляю вашему вниманию видеоролик. Он снят в детском приюте Багдада. Дети говорят по-русски. У них нет родителей. Они не помнят, как их зовут, но помнят боль, страх и смерть. Может кто-то узнает малышей… Если владеете, хотя бы малейшей информацией о них, или узнали их, пишите по адресу children@rttv.ru. Вернем детей на родину. #Кадыров #Россия #Чечня #Дети

