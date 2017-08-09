"داعش" يهدد في تسجيل مصور بشن هجمات جديدة في إيران

بث تنظيم "داعش" تسجيلا مصورا، اليوم الأربعاء، يهدد فيه بشن هجمات جديدة في العاصمة الإيرانية طهران ويدعو فيه الشبان الإيرانيين إلى الانتفاض والجهاد في بلادهم.

وجه التهديد رجل يضع قناعا أسود ويحمل بندقية كلاشنيكوف بينما كان جالسا إلى جانب رجلين آخرين. ويحمل التسجيل المصور شعار وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم الإرهابي ويعرض لقطات لهجومين في طهران في يونيو/ حزيران، كان التنظيم الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عنهما.

ووفقا لـ"رويترز"، قال الرجل متحدث بلهجة فارسية "بنفس الطريقة التي قطعنا بها رقاب كلابكم في العراق وسوريا سنقطع رقابكم في وسط طهران".

ويرى تنظيم "داعش"، الذي سعى لتأسيس خلافة في أجزاء من الخليج لكنها الآن تقع تحت ضغط من جيوش وطنية ومجموعات دولية في سوريا والعراق، أن إيران أحد أكبر أعدائها في المنطقة.

وقتل التنظيم ما لا يقل عن 18 شخصا في هجومين أحدهما على البرلمان في طهران والآخر على ضريح آية الله الخميني في الـ 7 من يونيو/ حزيران الماضي.

وأطلق الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ على قواعد لـ"داعش" في سوريا في 18 يونيو/ حزيران ردا على ذلك الهجوم. كما أعلن المسؤولون الإيرانيون إلقاء القبض على عشرات الأشخاص بزعم أن لهم صلات بالهجومين.